Furti e rapine a Roma, presa banda delle spaccate

Finisce la corsa della banda delle spaccate che ha messo a segno numerosi colpi a Roma. I carabinieri, coordinati dalla Procura, hanno arrestato 15 persone accusate a vario titolo di furti, rapine, ricettazione e per 3 di loro anche di tentato omicidio nei confronti di tre carabinieri.

I militari della compagnia Trionfale hanno eseguito un'ordinanza, che dispone misure cautelari, emessa dal gip. Le quindici persone arrestate sono accusate di una serie di furti e rapine messi a segno con la cosiddetta 'spaccata' in aziende e esercizi commerciali.

Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno ricostruito 11 episodi commessi nelle province di Roma e Viterbo tra il 12 novembre 2022 e il 27 gennaio 2024. Sono stati inoltre raccolti gravi elementi a carico di tre degli indagati in merito al tentato omicidio di tre carabinieri nel campo nomadi di Villalba di Guidonia lo scorso 14 febbraio, quando furono circondati e aggrediti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA