Esplosione villetta a Aprilia, vittime salgono a tre

Salgono a tre le vittime dell'esplosione di una bombola di gas in una villetta bifamiliare ad Aprilia (Latina), che ieri ha provocato la morte di una nonna e della sua nipotina di 13 anni. I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte il corpo senza vita di un'altra donna.

La deflagrazione, che sarebbe stata originata da una bombola di gpl, probabilmente utilizzata per il riscaldamento dell'abitazione, aveva provocato il crollo parziale della villetta causando un incendio di grandi dimensioni.

I soccorritori, oltre ai corpi della tredicenne e dell'anziana nonna, avevano estratto fuori dalle macerie il nonno, ancora vivo ma ferito in maniera grave.

Oggi all'alba si sono concluse le operazioni dei vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA