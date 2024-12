Difesa Laudati, situazione 'congelata' su indagine dossier

Ha parlato di "situazione di stallo" e "congelata" l'avvocato Andrea Castaldo, difensore del magistrato Antonio Laudati al termine dell'udienza del tribunale del riesame di Perugia che si è riservato, in 45 giorni, le decisioni sull'indagine per gli accessi abusivi alle banche dati della Dna. "Penso che non possano fare attività d'indagine perché non c'è stata proroga da parte del gip" ha aggiunto.

"Disponendo la trasmissione degli atti a Roma - ha detto l'avvocato Castaldo - il giudice non ha deciso né sulla proroga, alla quale avevo fatto opposizione, né sulla retrodatazione dell'iscrizione nel registro degli indagati di Laudati".



