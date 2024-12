Tornano i figli migliori di Roma, al via Best Practices Award

Nella Capitale è tornata 'Mamma Roma e i suoi figli migliori'. Nella sala del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra, è andato in scena il "premio Roma Best Practices Award 2024", giunto alla sua nona edizione. La realtà che da anni ormai riconosce, sostiene, e mette in rete, la parte migliore della città venerdì ha premiato 40 tra progetti e associazioni. "La dimostrazione di quanto questa città abbia il bisogno di sentirsi comunità. Anche nell'ennesimo venerdì nero per Roma, centinaia di persone si sono riunite intorno a una idea di città", ha ricordato Paolo Masini promotore del Premio.

Sono state appunto più di 40 le realtà e le personalità premiate, con 20 progetti concreti che verranno realizzati in città nel 2025 grazie al premio e alle imprese che hanno scelto di partecipare alla piattaforma, in un evento presentato da Giorgia Rombolà giornalista e conduttrice del Tg3 e lo stesso Masini. Il "figlio migliore di Roma" il Cantiere Cresco realizzato dalla Fondazione Paolo Bulgari nel quartiere Torbellamonaca in un progetto partecipato unico nel suo genere.

A premiarle Massimo Vallati del Calciosociale di Corviale.

Molte le categorie de i figli migliori: per Roma Bene Comune il Grab (grande raccordoanulare delle bici), un progetto innovativo di mobilità sostenibile frutto della progettazione di una serie di realtà romane, nazionali e internazionali. A ritirare il Premio per tutti Alberto Fiorillo di Velolove, a consegnare colui che sin da subito ha creduto nel progetto: l'ex ministro Graziano del Rio con Roberto Sacchi Presidente di Legambiente Lazio.

Per Roma Abita Bene i condomini solidali di Colli Aniene promossi dalla Caritas che potranno ottimizzare la loro sala condominiale, sede operativa di molte iniziative aggregative.

Per la categoria Roma Lavora Bene l'Echolabs di Fercam che con il progetto di economia circolare oltre a realizzare strutture con legno di risulta crea occupazione favorendo l'inserimento di rifugiati. Nella categoria 'Roma cresce bene', anche il Pigneto team, punto di riferimento per la costruzione di una comunità coesa che rendendo lo sport del calcio accessibile a tutti. Una menzione speciale è stata data al segretario della Cgil Lazio Natale di Cola per aver stimolato l'amministrazione comunale sull'attivazione dello smart working allo scopo di alleggerire Roma dagli ingorghi dei cantieri giubilari e per aver proposto un giubileo della Roma che soffre.

Riconosciute inoltre le eccellenze fotografiche di Rino Barillari, Maurizio Piccirilli, Ferdinando Mezzelani, Marcellino Radogna e Claudio Iannone con le loro fotografie. Ma un omaggio è stato pensato anche per i grandi della fotografia del passato.

Tra questi Mario De Renzis, Luciano Di Bacco, Pietro Coccia e Carlo Riccardi. A consegnare i premi Guido D'ubaldo presidente dell'ordine dei giornalisti, Alberto Sagredo Manodori, Manuela Olivieri Mennea, Enzo De Camillis della Pellicola d'oro, il premio destinato alle maestranze del cinema.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA