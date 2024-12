Inaugurato nuovo pronto soccorso del San Filippo Neri a Roma

"Oggi è un'altra bella pagina di sanità che stiamo riscrivendo insieme. Questo pronto soccorso è un simbolo, forse la parte più visibile e tangibile della necessità che avevamo di rivoluzionare il sistema". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, all'inaugurazione del nuovo pronto soccorso del San Filippo Neri, a Roma, avvenuta questa mattina. "Chi c'era da prima lo sa - ha aggiunto - si ricorda quello che era il pronto soccorso del San Filippo Neri, l'ho vissuto in prima persona. Mai come qualità delle cure prestate, ma come ambienti angusti e difficili in cui il personale era costretto a operare e i pazienti di conseguenza a vivere quei momenti anche spesso difficili al pronto soccorso". Il segnale di oggi "è importante ma non basta - ha evidenziato Rocca - sono sicuro che entro febbraio si completerà la subintensiva". Il presidente della Regione ha poi ricordato che "a noi spetta il dovere di completare il reclutamento del personale. Abbiamo autorizzato circa mille assunzioni. Perché ovvio che si possano fare le opere più belle, ma se poi non c'è il personale dentro alla fine si paga tre volte tanto quel sacrificio". Per il commissario straordinario della Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle, "era una scommessa di qualche tempo fa. È legata sia al Giubileo ma comunque c'era la necessità e il bisogno di rivedere tutto quello che c'era in campo per ridare a questo ospedale che è amato dei cittadini romani, non solo di questo quadrante, quella linfa necessaria per migliorare e per poter fare ancora di più un ottimo lavoro".

Il nuovo pronto soccorso, dove "è stato curato ogni dettaglio, dai colori ai materiali alle strumentazioni" e che avrà 41 posti, entrerà in funzione il 24 dicembre mattina, lo stesso giorno dell'apertura della Porta Santa, mentre proseguiranno altri lavori. La conclusione anche del Polo diagnostico radiologico è prevista ad aprile. Con i lavori è stata poi rivista "anche tutta la parte sismica e statica dell'ospedale - ha aggiunto Quintavalle - con un'azione di miglioramento complessivo della struttura".



