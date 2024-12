È morta Giuditta Saltarini, compagna di una vita di Rascel

È morta a 83 anni Giuditta Saltarini, attrice di cinema e teatro e personaggio televisivo, compagna di una vita di Renato Rascel: ne dà notizia su Facebook il figlio Cesare. "Con il cuore colmo di dolore, devo annunciare la scomparsa della mia amatissima mamma, Giuditta Saltarini - scrive -. Per molti è stata un'attrice straordinaria, una figura di spicco del teatro e della televisione italiana, e la compagna di vita di mio padre, Renato Rascel. Per me, è stata semplicemente la mia mamma, un faro di amore, forza e saggezza".

Giuditta Saltarini era nata a Roma il 24 febbraio del 1941, ha recitato nel cinema, nel teatro di rivista e in quello di prosa nonché in televisione avendo ruoli in Al cuore si comanda, il Maresciallo Rocca, Don Matteo e Alleluja brava gente. Tra le ultime esperienze televisive, Una grande famiglia e Solo per amore.

"La sua vita - aggiunge il figlio - è stata dedicata all'arte, alla cultura e alla famiglia. Con il suo talento, la sua passione e la sua eleganza, ha lasciato un segno profondo nel mondo dello spettacolo italiano e nel cuore di chi l'ha conosciuta. Ma oltre al palcoscenico, la sua grandezza era nell'animo: una donna forte, generosa, capace di dare amore incondizionato e di affrontare la vita con un sorriso che nessuno potrà dimenticare. Oggi il dolore è immenso, ma il suo ricordo vivrà sempre dentro di noi e nelle vite di tutti coloro che ha toccato con la sua luce. Grazie, mamma, per tutto quello che sei stata. Con me per sempre!".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA