Cinecittà World invita Tony Effe per il concerto di Capodanno

Mentre divampano le polemiche sulla mancata partecipazione al concerto di Capodanno a Roma di Tony Effe , Cinecittà World, il parco divertimenti della Capitale, si offre di accogliere il concerto del trapper. E attende ora la risposta dell'artista.

Cinecittà World da anni organizza una delle feste di Capodanno più grandi d'Italia, con oltre 4mila cene e 20mila partecipanti. Per la notte di San Silvestro il parco divertimenti del cinema e della TV sarà aperto dalle 18 alle 8am con 40 attrazioni, 8 cene e cenoni a tema, 10 padiglioni musicali (commerciale, reggaeton, revival, techno…), il festival di Musica Elettronica e Techno Amore 025, giunto alla sua 20° edizione, con oltre 60 DJ del calibro di Ben Sims, Noize Suppressor, Adriana Lopez, Deniro e tanti altri, concerti dal vivo di Le-One, El Chapo junior, Angelo Famao, oltre alla classica mezzanotte con i fuochi d'artificio.

Tony Effe potrà esibirsi nel maestoso Teatro 1 - set di film e kolossal e dove hanno suonato in artisti che vanno da Sfera Ebbasta a Bocelli, da Geolier ai Pooh, da Guè Pequeno a Claudio Baglioni. Il parco è disponibile a devolvere parte del ricavato (ed invita il trapper a fare lo stesso) ad associazioni che supportino le donne vittime di violenza, nonché ad aprire un confronto su temi così importanti da non potere essere ignorati nel dibattito pubblico. Per tutti i ragazzi che volessero ascoltare il trapper Cinecittà World organizza un servizio di navette da Roma attivo dalle 17 alle 8 di mattina del primo gennaio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA