Bagnoregio, dopo anni Comune acquisisce ex Cantina Didattica

La vicenda lunga oltre mezzo secolo si è chiusa oggi con la firma dell'atto di vendita da parte della Provincia dell'immobile della ex Cantina Didattica e del terreno circostante, al Comune di Bagnoregio, che li riqualificherà per destinarli a finalità di pubblico interesse.

Il progetto, già approvato, prevede che la struttura esistente sia demolita per far spazio a un centro di accoglienza turistica, ideato per valorizzare l'unicità paesaggistica di uno dei luoghi preferiti dai turisti di tutto il mondo.

"Per noi è una giornata storica - ha dichiarato dopo la firma il sindaco di Bagnoregio e Civita Luca Profili -, alla quale abbiamo lavorato negli ultimi cinque anni per risolvere un problema che durava da oltre 50 anni. Ringrazio il Presidente Romoli e la Provincia per aver affrontato con noi questo percorso complesso".

Anche il Presidente Romoli, ha espresso soddisfazione: "Questo traguardo rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra enti pubblici. La Provincia di Viterbo ha sempre lavorato per sostenere le comunità locali, e la cessione dell'ex Cantina Didattica è un ulteriore passo nella direzione di promuovere lo sviluppo territoriale e turistico di eccellenze come Bagnoregio.

È una scelta che guarda al futuro, in linea con i nostri principi di valorizzazione e sostegno al territorio".



