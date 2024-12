Arrestato camionista per omicidio stradale, positivo a alcoltest

È risultato positivo ai test sulla presenza di alcool nel sangue e per questo è stato arrestato il conducente foggiano di 58 anni che sabato pomeriggio si trovava al volante del carro attrezzi contro il quale si è schiantata la Opel Mokka guidata da Alessandro Di Russo 52 anni di Formia che è morto nell'impatto. Stava rientrando a casa dopo essere stato a Cassino.

Dopo l'incidente, avvenuto sulla superstrada 630 nel tratto che attraversa Pignataro Interamna, l'autotrasportatore era stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino per le verifiche di legge. Dalle analisi è emersa una quantità di alcol superiore a quella consentita dalla norma. I medici lo hanno comunicato ai carabinieri della Compagnia di Pontecorvo e dalla Procura della Repubblica di Cassino è scattato il provvedimento di custodia per 'omicidio stradale'.

Ieri pomeriggio nella chiesa di Sant'Erasmo a Formia sono stati celebrati i funerali della vittima che faceva l'elettricista: lascia la moglie Mariella, insegnante elementare di sostegno ed il figlio Andrea di 16 anni.



