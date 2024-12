Controlli dei Cc, denunciate 8 persone per occupazione abusiva

I Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara e quelli della Compagnia Roma Casilina hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nei quartieri Pigneto, Malatesta e Torpignattara, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane di periferia e innalzare i livelli di sicurezza reale e percepita dai cittadini, in linea con l'azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso delle attività i Carabinieri hanno denunciato 8 persone - due cittadini della Guinea, tre cittadini del Bangladesh e tre cittadini italiani, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine - sorpresi a dimorare abusivamente all'interno dell'area denominata "Borghetto degli Artigiani", terreno in stato di abbandono confiscato ed assegnato a Roma Capitale.

Complessivamente i Carabinieri hanno identificato 80 persone, controllato 36 veicoli e eseguito verifiche presso 5 attività commerciali.



