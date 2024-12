Torna Fotonica, installazioni di luce e arte digitale a Roma

Un viaggio coinvolgente in un futuro anche distopico fatto di città ultramoderne, un'esperienza quasi reale negli abissi del mare o nelle viscere della terra, per risalire su nello spazio e assistere alla nascita di supernova e nebulose, tra suoni ipnotici e beat elettronici.

Roma si accende di nuovo con l'ottava edizione di Fotonica, uno degli eventi più importanti nel panorama internazionale delle Audio Visual Digital Arts che ogni anno porta nella Capitale le più avanzate forme d'arte in cui è centrale l'elemento della luce.

Installazioni ad alto impatto visivo e sensoriale, performance audio-video realizzate live, musica elettronica, video mapping futuristici, workshop per tutte le età, residenze artistiche e simposi: Fotonica celebra l'arte digitale e la sperimentazione audiovisiva presentando le migliori esperienze mondiali e contribuendo alla creazione di un network globale che raduna le più importanti realtà del settore.

Dopo il sold out dello scorso anno all'Acquario romano e dopo le anticipazioni di Visual sound e Digitalatium, il Festival prodotto da Flyer riconferma come sede d'eccezione l'Accademia d'Ungheria in Roma di via Giulia 1 e, novità di questa edizione, dal 13 al 21 dicembre, si sposta nel quartiere Alessandrino in una location avveniristica di ultima generazione: il Chromosphere Dome in via Casilina 1011, un'enorme cupola, solitamente utilizzata in campo astronomico e in particolare nei planetari, che avvolge il pubblico con suoni e immagini da ogni direzione, garantendogli una reale quanto rara esperienza immersiva a 360 gradi.

Fiore all'occhiello di FOTONICA i live audio video di otto artisti di fama internazionale che apriranno e chiuderanno il Festival: Lydia Yakonowsky (Canada), VJ Spetto (Brasile), Ployz (Germania) Monocolor (Austria), Damiano Simoncini | Levi & Cristina Angeloro (Italia) Kati Katona (Ungheria), Milian Mori (Svizzera), Touchy Toy Collective (Italia) Konx-om-Pax (Uk) che si alterneranno nei fine settimana dalle 21 a mezzanotte. Ultimi biglietti disponibili su dice.fm Con un'attenzione particolare all'equità di genere (50% di artiste e artisti sono donne), Fotonica ospita 71 artisti e artiste provenienti da 19 paesi, (Austria, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Giappone, Messico, Polonia, Romania, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Regno Unito e Stati Uniti) per un totale di 49 eventi tra Fulldome, AV Performance, Workshop per adulti e bambini, Residenze Artistiche, Installazioni Luminose, Simposi, Videomapping, VJ Set, DJ Set e Lecture.



