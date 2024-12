Studenti Virgilio, danni c'erano già, noi abbiamo riparato

"I roghi che vengono menzionati" durante l'occupazione al Virgilio "non sono stati fatti sui banchi o altro ma in sicurezza dietro a una rete di ferro che c'è in cortile e i gravi danni a scuola c'erano anche prima". A dirlo all'ANSA sono alcuni studenti del liceo Virgilio a Roma, occupato per 12 giorni.

Secondo i ragazzi, "l'allarme antincendio non funziona da due anni e le infrastrutture dei bagni sono danneggiate da molto tempo, per non parlare delle infiltrazioni e del tetto". E rilanciano: "abbiamo le foto dei danni non riparabili dagli studenti. Durante l'occupazione abbiamo riparato le porte dei bagni, cercato di sistemare i wc e tutto ciò che o é stato danneggiato o era già danneggiato in precedenza da anni".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA