Preside liceo Virgilio, da occupazione danni gravi alla scuola

"Da martedì sera stiamo lavorando senza sosta con Città Metropolitana e con le imprese per ripristinare la completa funzionalità dei servizi scolastici.

Purtroppo, i danni agli impianti e alle attrezzature scolastiche sono certi, gravi e documentati. Tutto il personale della scuola sta facendo un grande lavoro di squadra per recuperare la normalità gestionale. Un segnale importante di maturità e senso civico arriva dagli studenti che proprio in queste ore hanno offerto anche la loro collaborazione fattiva nelle attività necessarie. Per ogni altro aspetto, ci sono le nette, precise e complete dichiarazioni del ministro che esprimono al meglio i doveri e la posizione dell'Amministrazione". Così all'ANSA la preside del Virgilio, Isabella Palagi.

Il liceo nel cuore di Roma è stato occupato e poi 'liberato' nei giorni scorsi ed stato uno degli istituti simbolo delle proteste studentesche di queste ultime settimane anche perchè la preside, supportata da alcune famiglie contrarie all'occupazione, aveva organizzato un sit-in per assicurare il diritto allo studio di tutti gli studenti. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha parlato due giorni fa di barbecue realizzati nella scuola bruciando suppellettili dell'istituto e ribadendo che "chi rompe paga" ma alcuni studenti avevano replicato smentendo che i danni dovuti all'occupazione fossero gravi.



