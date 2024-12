Conticini-Iacchetti, la 'strana' coppia di Tootsie

Nel 1982 erano Dustin Hoffman e Bill Murray. L'uno nei panni di Michael, talentuoso attore, ma dal pessimo carattere tanto da doversi inventare una seconda identità, al femminile. L'altro in quelli di Jeff, suo compagno di appartamento e aspirante drammaturgo, che non riesce nemmeno a prodursi una commedia. Con la regia di Sydney Pollack, al cinema fu un successo strepitoso, tanto da entrare al secondo posto nella classifica delle migliori cento commedie americane di tutti i tempi secondo l'American Film Institute.

Quaranta e passa anni dopo è la "strana" coppia Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti a reinterpretare Tootsie, questa volta in musical, nello spettacolo diretto da Massimo Romeo Piparo (libretto di Robert Horn, musica e testi di David Yazbek), che sta già girando l'Italia e che arriverà al Manzoni di Milano dal 26 dicembre all'1 gennaio, atteso a febbraio al Sistina di Roma (tappe anche a Trento, Genova, Bologna).

"Il confronto con Dustin Hoffman? Non scherziamo, già alla D perdo in partenza", ride con l'ANSA Conticini. "Quel film è intoccabile, anche se il musical è più divertente. Tra l'altro siamo i primi in Europa a portarlo in scena", ribatte a distanza Iacchetti. Compagni di palcoscenico e, curiosamente, quasi in sfida in tv, i due sono infatti anche nuovamente alla guida dei rispettivi programmi cult: Iacchetti è tornato per il trentunesimo anno dietro al bancone di Striscia la notizia, su Canale5, dove resterà con Ezio Greggio fino al primo febbraio.

Conticini è padrone di casa dei due speciali Cash or Trash - Xmas Edition, sul Nove il 19 e il 26 dicembre alle 21.30, dove saranno presenti tra i venditori anche quattro ospiti vip, pronti a mettere all'asta preziosi oggetti delle loro collezioni private. Già pronte, poi, anche una carrellata di nuove puntate per i mesi successivi.



