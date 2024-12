Scontro sulla Cassino-Mare, muore automobilista di 52 anni

È un uomo di 52 anni di Formia la vittima dell'incidente stradale accaduto poco dopo le 15 di oggi sulla superstrada Cassino - Mare nel tratto che attraversa la periferia urbana di Pignataro Interamna.

La vittima era al volante di una Opel Mokka di colore nero che stava viaggiando in direzione del mare quando si è scontrata con un camion Eurocargo Iveco della Capuano Trasporti di Pozzuoli specializzata nel trasporti di yacht e materiale marittimo, uscito dal parcheggio del bar 'ex Lamborghini' sulla destra dell'arteria stradale per immettersi sulla Sr 630. Alla guida c'era un uomo di 57 anni.

L'automobilista è rimasto schiacciato nell'abitacolo: inutile ogni soccorso e qualsiasi tentativo di rianimazione compiuto dal personale sanitario del 118 arrivato dalla postazione di Cassino. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri di San Giorgio a Liri che hanno effettuato i rilievi.

Per consentire soccorsi e misurazioni, la Cassino - Formia è rimasta chiusa in entrambe le direzioni.



