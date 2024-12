Sciopero trasporti, a Roma ferme metro A e C, in servizio la B

A Roma la metro A e la metro C sono chiuse per lo sciopero dei trasporti, mentre resta regolare il servizio della metro B. E' quanto si apprende da Atac. Per i mezzi di superficie sono sempre possibili cancellazioni, fa sapere l'azienda.

Lo sciopero generale nazionale di 24 ore è stato proclamato dal sindacato Usb. A Roma l'agitazione coinvolge la rete Atac e i bus periferici gestiti da operatori privati. Il servizio è comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Anche per il Cotral, a seguito dell'ordinanza del Tar del Lazio lo sciopero dell'Organizzazione sindacale Usb, inizialmente ridotto a 4 ore, è tornato nella forma inizialmente prevista di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

Le corse bus e treno sono garantite dall'inizio del servizio diurno fino alle 8:29 e dalle 17 a fine servizio.



