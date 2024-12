Procura, a Roma nel 2024 denunciati 86mila furti

Sono stati 86 mila i furti denunciati alla Procura di Roma nel 2024. 2.500 i casi di rapine e 11 mila le truffe. I dati sono stati forniti dal Procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, nel corso di un incontro stampa in cui ha reso noto l'attività svolta dall'ufficio nell'ultimo anno.

"Complessivamente nel periodo preso in esame, dal primo gennaio al 30 novembre - ha spiegato il capo dei pm capitolini - sono stati avviati a Roma 52 mila fascicoli con 68 mila indagati mentre quelli contro ignoti sono stati 155 mila. La Direzione distrettuale antimafia, dal 30 giugno 2023 al primo luglio 2024, ha aperto 417 fascicoli con 2.451 indagati. Solo per vicende legate alla droga i procedimenti sono stati 1.030. Per i reati informatici i procedimenti sono 6.500". Lo Voi ha inoltre affermato che prima della abrogazione del reato di abuso di ufficio la Procura capitolina "aveva aperto 56 procedimenti con indagati, 138 quelli contro ignoti".



