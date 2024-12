Controlli Nas, un b&b in un garage, 1 su 5 irregolare

Irregolarità in un b&b su 5 su base nazionale, con Roma che alza la media: su 30 strutture passate al setaccio, 7 sono risultate in difetto. E' l'esito dei controlli compiuti dai Nas in tutta Italia con un occhio particolare a Roma in vista del Giubileo.

Oltre 1000 strutture ricettive controllate: 200 quelle fuori dalle regole per difformità dei titoli autorizzativi , aumento della capacità ricettiva, carenze igienico-sanitarie e violazioni in materia di sicurezza.Dieci le strutture sequestrate o sospese per un valore di circa 3,5 milioni di euro. Scoperto anche un b&B totalmente abusivo in provincia di Pescara allestito all'interno di un garage di una abitazione privata.



