A Roma torna l'evento Csi 'La notte dei Capitani'

E' in programma domani, a Roma, la 15/a edizione de 'La Notte dei Capitani', iniziativa organizzata dal Centro sportivo italiano (Csi) della capitale dedicata ai giovani atleti, ai capitani delle squadre e ai loro dirigenti.

Un'occasione per riflettere sul ruolo del capitano all'interno di una squadra, promuovendo i valori del fair play, della lealtà e del rispetto per gli avversari.

Alla vigilia della manifestazione, che avrà come sede l'impianto polisportivo 'Capitolino', è arrivato un saluto del capitano della Lazio, Mattia Zaccagni: "Da quando sono diventato capitano ho avvertito la responsabilità che questo ruolo richiede, nei confronti dei miei compagni di squadra, del mister, di tutto lo staff, dei tifosi e anche degli arbitri, che meritano rispetto da parte di tutti. La fascia di capitano ti fa crescere, sia come atleta che come persona. Auguro a tutti i giovani capitani d'interpretare pienamente questo ruolo perché ti aiuta a vedere tutto con occhi nuovi sia in campo che nella vita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA