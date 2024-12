Viterbo, più sicurezza e movida sana con il 'Patto della notte'

Il Patto della notte, questo il nome del documento, è stato firmato questa mattina alle 10 nella Sala Regia del Comune di Viterbo. Il documento è stato sottoscritto alla presenza del Prefetto Gennaro Capo, dalla sindaca Chiara Frontini e dai rappresentanti di Confcommercio Lazio Nord, Confesercenti Viterbo, Confimprese Viterbo, Confartigianato Imprese Viterbo, Cna Viterbo e Civitavecchia.

Si tratta di protocollo ideato da Comune in collaborazione con le associazioni di categoria, che propone nuove regole per le aperture notturne delle attività di somministrazione, che vanno incontro alle necessità sia dei gestori dei locali, che a quelle dei cittadini, garantendo la sicurezza e lo sviluppo di una movida sana e rispettosa delle regole.

In particolare, il protocollo rispetto alla versione degli anni precedenti sarà esteso a tutto il territorio comunale, dove gli esercizi potranno rimanere aperti fino alle due nel fine settimana, e fino all'una nei giorni infrasettimanale. Stop alla musica all'esterno dei locali alle 24, ma all'interno, purché ci sia adeguata insonorizzazione, si potrà continuare fino alla chiusura.

"Questo protocollo è stato creato per una città che vuole guardare alla vita e alla vivificazione del centro storico come uno degli elementi fondamentali dello sviluppo turistico - ha sottolineato Frontini -. Ma ci sono delle regole da rispettare per la tutela della sicurezza e del decoro della città. Questo documento garantirà sia lo spazio per chi vuole divertirsi in modo sano, che la sicurezza e il benessere dei cittadini".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA