Viterbo, a teatro gratis con 'Il biglietto sospeso'

L'iniziativa presentata questa mattina alle 12 nella sala conferenze di Palazzo Brugiotti di Viterbo, si chiama "Il biglietto sospeso" ed è stata ideata dalla fondazione Carivit, in collaborazione con il Comune di Viterbo e L'Associazione teatrale Comuni Lazio. In sala alla conferenza stampa, oltre al presidente della fondazione Luigi Pasqualetti, anche il vicesindaco Alfonso Antoniozzi, il luogotenente Girolamo Chiarelli dei carabinieri, Domenico Aruzzolo presidente dell'emporio solidale, e due membri dello staff di Atcl.

L'idea e quella di permettere di assistere a spettacoli teatrali della stagione promossa dal teatro Unione, anche a quelle persone, che versando in condizioni economiche non proprio rosee, normalmente non potrebbero permetterselo.

Per fare questo la fondazione Carivit, ha acquistato 180 biglietti delle prime file che poi saranno distribuiti alle famiglie disagiate di Viterbo attraverso l'emporio solidale, e in provincia attraverso l'arma dei carabinieri che è presente sul territorio con 56 stazioni.

Saranno i militari, che ovviamente sono parte integrante della vita sociale dei paesi dove operano, a scegliere le persone più adatte a ricevere i biglietti.

"L'idea del biglietto sospeso è venuta in mente al vicesindaco Alfonso Antoniozzi - ha sottolineato il presidente Pasqualetti -. Abbiamo acquistato 180 biglietti per assistere a spettacoli teatrali dalle prime file della platea. Questo è stato fatto perché vogliamo garantire la migliore esperienza possibile per le persone che usufruiranno di questi biglietti gratuiti".



