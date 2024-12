In bici da Termini a Sapienza, apre 'Ciclabile della Conoscenza'

Meno di un chilometro - 750 metri per la precisione - ma fondamentale per collegare la più grande università d'Europa alla prima stazione ferroviaria d'Italia: è stata inaugurata oggi a Roma la pista ciclabile Termini-Sapienza, subito battezzata 'la Ciclabile della Conoscenza'. Alla cerimonia oggi in piazza Aldo Moro hanno partecipato il sindaco Roberto Gualtieri con l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, la presidente del II Municipio Francesca Del Bello e la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni.

"Questa ciclabile non è tanto lunga - ha spiegato Patanè - parliamo di 750 metri che però collegano Termini, dove ci sono tutti gli asset del trasporto pubblico, non solo alla Città Universitaria, ma anche all'Aeronautica, ai palazzi del ministero dell'Interno, al Policlinico. E' un progetto partecipato, che nasce dalle richieste di tanti cittadini".

"Questo tratto - ha confermato la minisindaca Del Bello - è stato fortemente voluto dagli studenti universitari. Tanti altri se ne faranno perché la rete deve estendersi sempre di più".

"Questa ciclabile - ha affermato la rettrice Polimeni - la chiamerei la Ciclabile della Conoscenza, perché tocca la Sapienza, il Cnr, la Biblioteca Nazionale, cioè i punti nevralgici degli istituti di formazione e ricerca del centro di Roma. E' un successo avere chiuso questa progettualità. Ora mi auguro che a breve anche il lato Regina Elena, che coi fondi del Giubileo la Sapienza curerà nel restyling, diventi un altro passaggio importante per rendere quella che è sempre stata vista come una entrata secondaria dell'Ateneo una porta del futuro, perché è combinata con la ristrutturazione degli edifici delle nostre segreterie che diventeranno un fronte verde, un altro pezzo della rigenerazione urbana".



