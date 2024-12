Il Natale alla Casa del Jazz di Roma è 'Christmas in Jazz'

Torna l'atteso appuntamento con i concerti natalizi alla Casa del Jazz di Roma, un viaggio musicale che attraversa le origini e l'evoluzione del jazz, dal dixieland e dallo swing fino al bop. Sette serate straordinarie con orchestre, ensemble vocali e piccole band animeranno il periodo più festoso dell'anno, offrendo momenti unici di ritmo e magia. In programma prima di Natale due concerti del clarinettista e compositore Nico Gori con due formazioni diverse ovvero l'esplosivo Swing10tet composto da 10 elementi (21 dicembre) e il quartetto Young Lions (22 dicembre), il popolarissimo virtuoso del banjo Lino Patruno che in sestetto eseguirà i grandi classici jazz di Natale (23 dicembre).

Si riparte dopo Natale con la formazione Retrosax composta da tre sassofoni (contralto, tenore e baritono) più sezione ritmica (26 dicembre) per proseguire con il trombonista e leader Massimo Pirone che esegue classici degli anni venti e trenta (27 dicembre). Atteso ritorno quello di Rossana Casale che presenta il nuovo album Almost Blue, un programma di tutti classici del jazz ispirati al colore blu come Afro Blue, Almost Blue, Blue in Green e molti altri, e gran finale con la Mario Corvini Big Band, formazione composta da sedici elementi con special guest Rosario Giuliani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA