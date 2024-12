'Ibrido Urbano', la Roma 5.0 di Alessandra Carloni

Il rapporto tra metropoli e individuo, tra contraddizioni urbane e prospettive future incerte nelle 20 opere di Alessandra Carloni che approdano a Palazzo Merulana con l'esposizione 'Ibrido Urbano, dall'immaginario alla visione aumentata', aperta al pubblico dal 13 dicembre al 19 gennaio 2025. A cura di Valeria Rufini Ferranti con l'organizzazione e il supporto di Medina Art Gallery, la mostra raccoglie 20 opere realizzate con tecnica mista nonché bozzetti e sketch preparatori che permettono di apprezzare come la street artist romana si sia misurata con le dimensioni della tela. Attraverso l'elaborazione figurativa di un giovane umanoide, immerso in una Roma distopica, deserta, quasi post-apocalittica, si seguono le tappe di un viaggio fisico e virtuale in cui inaspettatamente natura e mondo digitale innescano un dialogo; qui, come spiega la stessa artista "tra i piloni della tangenziale sbocciano i papaveri e dal Colosseo quadrato esplodono fioriture di ogni specie".

Dal calore delle atmosfere del realismo magico, che permette all'artista di contrastare la fredda precisione dell'intelligenza artificiale, nasce una Roma 5.0 in cui la realtà e quella virtuale provano a convivere per la prima volta nell'arte. Le opere sono il risultato dell'estrema esasperazione tecnologica rivolta al progresso in cui la società contemporanea ha smarrito valori e finalità. "In bilico lungo i profili dei monumenti - spiega la curatrice Valeria Rufini Ferranti - con i piedi a penzoloni sul traffico, l'ibrido urbano di Alessandra Carloni è l'epifania dell'incursione umana in un contesto virtuale ma non certo irreale, in cui trova finalmente spazio l'esigenza ancestrale di sentirsi parte di un tutto generatore, di una Natura che ci ha partorito e che non abbiamo esitato a calpestare, a ricoprire di cemento". Con la mostra Palazzo Merulana prosegue il percorso avviato dal progetto espositivo 'Tecnologie Urbane' a cura di Serenella Di Marco e Luca Ceresoli, approfondendo attraverso le arti visive l'indagine sulle relazioni tra lo sviluppo metropolitano e le tecnologie nel corso del tempo.



