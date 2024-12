"È prevista l'assunzione di personale legato squisitamente al Giubileo, quindi noi abbiamo misurato anche le nostre risorse e le nostre forze, per aumentare la dotazione organica per questo periodo. E far sì che non vi sia un sovraccarico sul personale che già di per sé è molto oberato". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine dell'inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito, a Roma.



