Giubileo: Aepi, sostenere le piccole e micro imprese

Il 78,2% delle imprese non conosce la formula di cooperazione finanziaria del partenariato pubblico-privato. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Lab21.01 di Roberto Baldassari per la Confederazione Aepi, presieduta da Mino Dinoi, e presentato questa mattina nel corso di un incontro al Campidoglio dal titolo "Giubileo: quali opportunità per il made in Italy? Partenariato Pubblico-Privato e Impresa Culturale". Altro dato è che l'84% degli intervistati ritiene utili le opere e le migliorie che si stanno realizzando in vista del Giubileo. Dato positivo anche per quanto riguarda le aspettative di ritorno economico: il 91,3% del campione, infatti, ritiene che il Giubileo aumenterà i profitti delle imprese.

L'iniziativa ha dato vita ad un momento di confronto, partendo dalle esperienze di ciascun comparto e dai dati emersi in relazione alle attese del Giubileo: le stime Isnart e Unioncamere indicano un potenziale afflusso di 35 milioni di arrivi, che genereranno 105 milioni di presenze totali, con una spesa turistica prevista di 16,7 miliardi di euro. Tali stime suggeriscono un concreto rischio di overbooking, soprattutto in occasione degli eventi del Giubileo nei mesi di alta stagione, con un picco previsto nel periodo 28 luglio/3 agosto, durante il Giubileo dei Giovani, per il quale si prevede la presenza di oltre un milione di giovani pellegrini nella Capitale. Per quanto riguarda i Paesi di provenienza, i dati storici indicano che l'80% di turisti arriva da Italia ed Europa, l'8% dal Nord America, dai paesi dell'America Centrale e Meridionale, con un incremento di arrivi da Stati Uniti, Argentina, Filippine, Spagna e Irlanda.

All'incontro sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente della Commissione Cultura alla Camera Federico Mollicone, la Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli, l'Assessore alla Cultura della Regione Lazio Simona Renata Baldassarre, l'Assessore alla Cultura del Comune di Roma Massimiliano Smeriglio, il Presidente del Palaexpo di Roma Marco Delogu, il Direttore Generale Agis Domenico Barbuto, la Presidente dell'Associazione Teatri Italiani Privati (Atip) Claudia Spoto e l'Amministratore Delegato della Fondazione Sorrento Mario Gargiulo.

"È fondamentale, in occasione di eventi quali sarà il Giubileo per la Capitale e per l'Italia tutta, sostenere le piccole e micro imprese, portandole a conoscenza di tutti quegli strumenti legislativi e finanziari che possono fare la differenza" ha dichiarato Mino Dinoi. "Penso soprattutto a quelle più piccole, spesso a conduzione familiare, che senza il giusto supporto non avrebbero le risorse per essere competitive".



