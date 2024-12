Europa League: Baroni 'Lazio cresce, abbiamo grande ambizione'

"Giusto sognare? E' giusto lavorare a testa bassa, abbiamo grande ambizione. Noi lavoriamo per avere sempre più partite importanti. E' quello che sta facendo la squadra, che può crescere con questo livello di partite. Siamo andati sempre alti a prenderli, sono contento per loro perché abbiamo fatto una prestazione matura, di compattezza, di spirito e attenta". Così Marco Baroni, ai microfoni di Sky, risponde a chi chiedeva se questa Lazio può sognare dopo la vittoria per 3-1 in Europa League contro l'Ajax.

Il tecnico biancoceleste, poi, ammette la propria soddisfazione ribadendo di aver avuto "la percezione che questa squadra andasse lanciata e quando l'ho fatto la squadra mi è venuta dietro. Non mi sorprende questo, i ragazzi hanno qualità, bisogna rompere questo muro di resistenza verso i giovani, che devono giocare e sbagliare"; prosegue. Poi una riflessione su Tchaouna, autore di un gol e un assist che "sta migliorando, c'è tanta applicazione. Ancora fa delle giocate istintive, dev capire quando la palla non si deve perdere, ma ha tanta qualità, quando è vicino alla porta ha un tiro importante e può far gol".

Infine un augurio a "Sanderra - tecnico della Primavera - che ha avuto un intervento, gli auguro una pronta ripresa", conclude.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA