Europa League: Ajax-Lazio 1-3

Una settimana perfetta, quella della Lazio, che batte anche l'Ajax per 3-1 per effetto delle reti di Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro trovando la terza vittoria in tre competizioni diverse - dopo il doppio successo contro il Napoli tra Coppa Italia e campionato -, mantiene la testa dell'Europa League conservando l'imbattibilità e vede gli ottavi di finale di Europa League, ormai praticamente una formalità. A segno, per la squadra di Baroni,Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro, temporaneo pareggio dell'Ajax con Traoré a inizio ripresa.



