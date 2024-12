E.League: Ajax; Farioli 'Lazio ha sofferto, meritavamo di più'

"La Lazio sta rappresentando al meglio il calcio italiano in Europa, questa è stata forse la partita in cui la Lazio ha sofferto di più. Loro sono in un momento magico per quello che stanno facendo, tutto gli gira bene, hanno grandissima qualità e sono in corsa su tutti i fronti. Sapevamo che giocavamo contro una squadra di qualità e in fiducia, organizzata, con una forza fisica impressionante ma i ragazzi hanno fatto una partita di spessore. C'è rammarico per il risultato e sicuramente meritavamo qualcosa in più". Così Francesco Farioli, tecnico dell'Ajax, ai microfoni di Sky, commenta la sconfitta dei propri ragazzi e il momento vissuto dalla squadra di Baroni.

Poi, sulla stagione della sua squadra, l'allenatore italiano ammette come "siamo parecchio più avanti di dove pensavamo di essere. Gli ultimi due anni sono stati complicati, abbiamo dovuto vendere per risistemare i conti. I giocatori hanno fatto qualcosa di speciale, finora tra prestazioni e risultati siamo ampiamente nella direzione dove vogliamo andare", conclude.





