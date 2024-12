Difesa Laudati al gip, Perugia non competente per dossier

La difesa dell'ex sostituto procuratore nazionale antimafia Antonio Laudati ha presentato anche al gip di Perugia, dopo averlo fatto al Tribunale del Riesame, un'istanza contro la competenza dei pm del capoluogo umbro nell'inchiesta che coinvolge anche il tenente della guardia di finanza Pasquale Striano per gli accessi abusivi alle banche dati dell'Ufficio.

L'istanza - ha appreso l'ANSA - sarà esaminata nell'udienza fissata per domani nella quale il gip è chiamato a pronunciarsi sulla questione della retrodatazione dell'iscrizione nel registro degli indagati di Laudati.

Aspetti già posti al Tribunale del Riesame ha rinviato al 17 dicembre la decisione sulle eccezioni sollevate dalle difese nell'ambito dell'udienza nella quale viene esaminato il ricorso della Procura contro il provvedimento del gip che ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari per Laudati e Striano.

L'istanza di competenza territoriale della Procura di Perugia è stata posta al gip dalla difesa di Laudati dopo che la Cassazione, pronunciandosi su un altro caso, ha stabilito che per i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che ha sede nella capitale, non è previsto lo spostamento di un fascicolo che li riguardi sia come indagati sia come persone offese. Pronuncia che potrebbe avere aperto la strada per un ritorno a Roma del fascicolo.



