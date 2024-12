Concerto di Capodanno al Circo Massimo con Tony Effe e Mahmood

Mahmood, Tony Effe e Mara Sattei.

Sono questi gli artisti che si esibiranno al concerto di Capodanno di Roma che si terrà il 31 dicembre dalle 21.30 al Circo Massimo. Per il terzo anno consecutivo è organizzato da Roma Capitale con il supporto di Rds 100% grandi successi.

L'evento, condotto dalle voci di Rds, Francesca Romana D'Andrea e Filippo Ferraro, è prodotto da Friends & Partners e Vivo Concerti con la Media Partnership di Rds 100% grandi successi.

I protagonisti di questa festa di fine anno stati annunciati durante una conferenza stampa nella Sala Bandiere del Campidoglio, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell'Assessore ai grandi eventi, moda, turismo e sport Alessandro Onorato, di Ferdinando Salzano, Fondatore Friends & Partners, di Massimiliano Montefusco, Amministratore Delegato di Rds, e delle voci di Rds, Francesca Romana D'Andrea e Filippo Ferraro. Il concerto sarà gratuito.

Oltre a Mahmood, Tony Effe e Mara Sattei la festa proseguirà con lo show di Don Cash e uno speciale Dj set di Mauro Zavada Mandolesi, firmato Dimensione Suono Roma.

"E' bello che un anno impegnativo come quello giubilare possa essere salutato con una serata musicale di qualità, dedicata ai giovani e aperta a chiunque voglia unirsi ad un clima di festa e divertimento", afferma il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Mahmood, Tony Effe e Mara Sattei sono tre artisti che riempiono palazzetti e arene: offrire alla città, e soprattutto ai giovani, la possibilità di vederli dal vivo senza pagare il biglietto ci riempie di gioia perché purtroppo esistono migliaia di ragazzi che non possono permetterselo. Noi quindi dobbiamo lavorare per includere tutti e costruire una città dove musica e intrattenimento siano dei diritti, non dei privilegi", aggiunge l'assessore ai grandi eventi, moda, turismo e sport Alessandro Onorato.



