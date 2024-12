Cede muro contenimento,nessun ferito bloccata strada a Frosinone

È stato un cedimento strutturale a determinare il crollo del muro di contenimento che intorno alle 4.30 di questa mattina è collassato su via San Giuseppe a Frosinone, la strada che collega la zona di De Matthaeis con via Marìa e la strada regionale Monti Lepini.

Il transito è stato bloccato da pietre e calcinacci ed è stato necessario l'intervento dei mezzi dei Vigili del Fuoco per liberare la strada. Al momento del crollo non passavano né veicoli né pedoni e questo ha evitato conseguenze maggiori.

Sulle cause del cedimento sono ora in corso indagini dei tecnici del Comune e dei pompieri.



