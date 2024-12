Antonio Ricci riceve il premio 'Amico del consumatore' Codacons

Antonio Ricci ha ricevuto il premio 'Amico del consumatore 2024' del Codacons "per aver rappresentato un faro di trasparenza e una voce coraggiosa, affrontando con intelligenza e ironia questioni complesse e di grande rilevanza sociale". Il riconoscimento è stato consegnato stamattina a Palazzo Rospigliosi a Roma.

L'autore di Striscia, arrivato in sede con un autista d'eccezione, Jimmy Ghione, nel corso della premiazione ha ribadito che "noi diamo la possibilità tutte le volte di poter rispondere, garantendo il diritto di replica, non partiamo mai con un pregiudizio, ma sempre col punto di domanda. Il che spiega come mai su più di 400 querele non abbiamo mai avuto una condanna. Intanto però sto girando tutti i tribunali italiani, e mi rendo conto anche dello stato della giustizia e dell'impossibilità di poter amministrare la giustizia in edifici fatiscenti, nel casino". Poi, ha aggiunto: "molti mi dicono che sono cattivissimo, ma anche se toglie qualcosa al mio personaggio, io mi ritengo buonissimo, un santo, un aspirante profeta".

Tra i premiati di questa edizione, sempre al monito di "ma deve fare ancora di più", oltre all'autore di Striscia la Notizia, anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi, la giornalista Emanuela Falcetti, il medico e scrittore Vittorino Andreoli, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e il monsignor Rino Fisichella. E, ancora, la banca Intesa Sanpaolo, l'imprenditore Giovanni Fileni, il farmacista Sergio Serraino, la giornalista Caterina Soffici, i volontari dell'associazione 'Giannino Caria' Cristina Ciampanella, Andrea Buda, Francesco Pallone, il vigile del fuoco Marco Mariotti, l'imprenditore Samuele Di Lello, il capotreno Luigi Lo Russo.

Un incontro all'insegna delle battaglie Codacons, tant'è che è iniziato con un battibecco semi-serio tra l'esplosivo Carlo Rienzi, presidente Codacons, e il responsabile Customer Protection di Tim, Iacopo Fuscagni, premiato l'anno scorso, al quale Rienzi ha ribadito che l'azienda potrebbe fare di meglio per i consumatori (la risposta: "è stato un anno complicato per noi, il primo dalla separazione della rete").

Tra i temi su cui Rienzi ha insistito, però, centrale anche quello dei teenager. "Il problema degli adolescenti è serissimo - ha spiegato il presidente - come se ci fosse un vuoto di valori". Ricevuto il proprio premio, Vittorino Andreoli ha risposto all'appello dicendo che in un contesto in cui i ragazzi sono divisi tra mondo reale e virtuale, il compito degli adulti è anche "rendere il mondo concreto un po' meglio di quello che è, il che vuol dire far sì che possa essere pieno di interessi.

Questo non è un mondo per giovani".



