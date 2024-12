Locatelli, sanpietrini pericolosi per disabili, metterei cemento

Di Roma non mi piace "il traffico e poi le strade che non sono tanto sicure, non sono nemmeno tanto agibili, soprattutto per le persone con disabilità, in carrozzina o con difficoltà motorie e la cosa mi scoccia parecchio. C'è poi un problema legato ai sanpietrini ma per tutti. Perchè i sanpietrini non sono incollati uno vicino all'altro ma hanno queste fessure che sono pericolosissime per chi cammina. Si incastrano le carrozzine. Io li unirei, mantenendo il fatto che il sanpietrino è una cosa storica, mettiamo un pochino di cemento tra l'uno e l'altro per aiutare i disabili". Lo ha detto la ministra alle Disabilità Alessandra Locatelli durante la trasmissione 'Un Giorno da Pecora'.



