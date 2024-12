Lavoratori sfruttati, Procura sequestra azienda viterbese

Alle prime luci dell'alba di questa mattina, i carabinieri del nucleo ispettorato dell'lavoro di Viterbo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza del Gip di sequestro preventivo di una nota azienda agricola del capoluogo, di proprietà di due imprenditori del posto.

Il provvedimento è arrivato dopo indagini svolte su due uomini tra l'inizio del 2022 e l'estate del 2023, che avrebbero evidenziato a loro carico l'ipotesi del reato di sfruttamento del lavoro.

In quel periodo i due imprenditori avrebbero assunto alle proprie dipendenze numerosi cittadini, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

"In particolare - si legge nella nota emessa in mattinata dalla Procura viterbese -, gli operai impiegati nella lavorazione dei campi sarebbero stati costretti a sottostare a condizioni lavorative caratterizzate da lunghissimi turni di lavoro (dall'alba al tramonto, anche fino a dodici ore al giorno), talvolta anche con esposizione alle intemperie; mancata fruizione del riposo settimanale, delle ferie e del periodo di malattia retribuito; calcolo delle retribuzioni in modo palesemente difforme da quelle previste dai contratti nazionali e provinciali; corresponsione della parte "in nero" mediante contanti.

L'attività investigativa è stata sviluppata per mesi attraverso acquisizioni documentali, l'escussione di tantissimi dipendenti, servizi di osservazione, accessi ispettivi ed altre iniziative di polizia giudiziaria che hanno permesso anche di documentare la mancata assegnazione ai lavoratori di calzature e indumenti idonei da utilizzare in caso di pioggia e l'assenza delle condizioni di sicurezza durante il loro spostamento a bordo di mezzi agricoli, con conseguente rischio per la loro incolumità. Alla luce del quadro indiziario il Gip ha emesso l'ordinanza con la quale è stato disposto il sequestro preventivo dell'intera azienda agricola, che sarà affidata ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale.



