Incidente lavoro, due operai cadono da tetto, uno è morto

Infortunio mortale questa mattina poco dopo le 11 nell'area della Lamberet SpA, la società francese specializzata nella realizzazione di rimorchi - frigorifero e nella trasformazione di furgoni adattandoli al trasporto alimentare in ambiente coibentato. Due operai impegnati nella manutenzione del tetto di un capannone in località San Cesario a San Vittore del Lazio sono caduti da un'altezza di circa sei metri. Uno di loro è morto prima dell'arrivo in ospedale, aveva 53 anni. Per l'altro è stato chiesto l'intervento di un'eliambulanza.

Sono intervenute due ambulanze, i carabinieri di San Vittore del Lazio, l'ispettorato della Asl di Frosinone. Dalle prime informazioni, non ancora confermate, i due operai non erano della Lamberet ma di una ditta esterna di manutenzioni. Lamberet è uno dei principali attori del settore della carrozzeria frigorifera in Europa, possiede 4 stabilimenti (3 in Francia ed 1 in Germania) A San Vittore del Lazio, c'è una struttura tecnica di manutenzione e trasformazione vasta 4500 metri quadrati coperti con magazzino pezzi di ricambio e 3500 metri per assistenza e manutenzione con tutto l'equipaggiamento necessario per l'assemblaggio dei kit dei furgoni.



