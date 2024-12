Incendio a Ostia, agenti salvano 96enne intrappolata in casa

Era rimasta intrappolata nella camera da letto di casa avvolta dalle fiamme di un incendio divampato, poco prima, dalla canna fumaria.Una donna di 96 anni è stata tratta in salvo da due poliziotti del X Distretto Lido di Roma , intervenuti dopo la richiesta di aiuto della figlia dell'anziana al 112. Gli agenti hanno capito subito che non c'era tempo da perdere e - in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco - sono riusciti a raggiungere l'anziana grazie alla descrizione dell'esatto punto in cui si trovava fornita dalla figlia e l'hanno tirata via dalle fiamme.

Dopo averla portata al sicuro, i due poliziotti sono corsi in giardino e, con dei tubi dell'impianto idrico, hanno provato a domare l'incendio, definitivamente spento con l'arrivo dei Vigili del Fuoco.

Sul posto è poi intervenuto il personale sanitario a cui due agenti hanno affidato l'anziana, che, ormai al sicuro, li ha ringraziati con una promessa: "quando avremo riparato il tetto di casa, festeggeremo insieme i miei 100 anni. Grazie!".



