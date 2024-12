Il Papa ai romani, 'accogliete in casa i pellegrini'

Domenica prossima, 15 dicembre 2024, nelle parrocchie della diocesi di Roma verrà letta una lettera scritta da Papa Francesco "alle famiglie e alle comunità parrocchiali e religiose di Roma", che è stata recapitata stamane ai parroci dal cardinale vicario Baldassare Reina.

Il Papa chiede in particolare di ospitare i pellegrini che arriveranno per il Giubileo degli adolescenti ad aprile e a quello dei giovani, a fine luglio. "Mi rivolgo a voi carissime famiglie, comunità parrocchiali e religiose di Roma per invitarvi ad aprire le vostre case all'accoglienza di questi giovani, offrendo loro un segno di amicizia e di partecipazione alla loro gioia", è la richiesta del Papa alle famiglie romane.





