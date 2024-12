Il liceo Socrate di Roma occupato dagli studenti

Gli studenti del liceo Socrate di Roma hanno occupato la scuola la notte scorsa. Questa mattina all'orario di ingresso i ragazzi si sono riuniti in assemblea nella palestra scolastica e hanno pianificato le attività dei prossimi giorni e resi noti i motivi della protesta. I ragazzi lamentano soprattutto la fatiscenza delle infrastrutture scolastiche, ma hanno deciso di protestare anche contro 'i tagli alla scuola' e in solidarietà con il popolo palestinese a Gaza.

Presenti le forze dell'ordine davanti alla sede distaccata del liceo, in zona Tormarancia. "10, 100 1000 occupazioni, contro la scuola dei padroni", gridano i ragazzi.

L'agitazione dovrebbe proseguire fino ai primi giorni della prossima settimana.



