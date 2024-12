E.League: Ranieri 'Pellegrini più sereno, ritrova autostima'

"Con Pellegrini ho parlato dell'aspetto privato, ma non del suo contratto. Non so cosa voglia fare in futuro, ma è un ragazzo che merita e lo vedo più sereno negli allenamenti, comincia a prendere la porta e a ritrovare autostima". Così Claudio Ranieri alla vigilia della sfida con il Braga in Europa League parla del centrocampista della sua Roma .

Di Soulé ha invece detto: "E' il futuro, è un ragazzo che dopo un anno meraviglioso pensava di fare lo stesse cose. Io e la Roma ci contiamo, lo vediamo vivo, tireremo fuori il meglio di lui".

Sulla gestione di Dybala in vista delle gare di Braga e Como ha spiegato che "dovrà valutare", mentre sulla condizione della squadra ha annunciato di aver recuperato tutti "tranne Cristante".

Ranieri ha poi concluso parlando di Dovbyk: "Artem deve tornare in una buona condizione fisica. Tra infortuni e influenza il suo fisico è debilitato, poi dobbiamo capire meglio come servirlo, ma prima deve stare al 100% perché quando non lo è un giocatore come lui non rende".



