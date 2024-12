Venerdì 13 dicembre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale nazionale proclamato dal sindacato Usb. Per effetto dell'ordinanza del ministero delle Infrastrutture e Trasporti l'agitazione è stata ridotta a 4 ore: dalle 9 alle 13. A Roma la protesta coinvolgerà la rete Atac e le linee periferiche gestite da operatori privati. Lo rende noto Roma Servizi per la mobilità.



