Scontro frontale tra due auto, un morto e una 21enne ferita

Incidente mortale questa mattina sulla Strada Regionale 6 Casilina nel tratto che collega Ceprano con Arce. Qui intorno alle 7 si sono scontrate una Ford Fiesta ed una Renault Megane che provenivano da direzioni opposte. Al volante della Megane c'era un operaio di Frosinone mentre la Fiesta era guidata da una 21enne di Colfelice. L'uomo è morto sul colpo mentre la giovane è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco di Frosinone ed affidata al personale sanitario del 118 che in ambulanza l'ha portata subito al pronto soccorso dell'ospedale Spaziani del capoluogo. Sul posto, i primi ad intervenire sono stati i carabinieri. Secondo i primi rilievi una delle due auto ha invaso la corsia opposta come se fosse fuori controllo. Saranno gli accertamenti a stabilire se uno dei due automobilisti abbia avuto un malore o per qualche motivo sia venuta a mancare l'aderenza con l'asfalto.



