L'omicidio di Luca Sacchi, Anastasiya condannata a 3 anni in appello

La Corte d'Assise di Appello di Roma ha condannato a tre anni di carcere Anastasiya Kylemnyk accusata di violazione della legge sugli stupefacenti nell'ambito della vicenda legata all'omicidio di Luca Sacchi avvenuto nella notte tra il 23 il 24 ottobre del 2019. I giudici hanno inoltre disposto una pena a 25 anni per Marcello De Propris e a 24 anni e 1 mese per Paolo Pirino. Il ragazzo venne ucciso in strada da Valerio Del Grosso per il quale è già definitiva la condanna a 27 anni. Il delitto si consumò nell'ambito di una compravendita di droga non andata poi in porto.



