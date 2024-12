L'Orchestra Erasmus all'Auditorium celebra i valori europei

L'Erasmus Orchestra torna a Roma per esibirsi, stasera alle ore 19:00, presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica, in occasione di un concerto natalizio dedicato ai valori e alla cittadinanza europei.

Protagonisti del concerto saranno oltre 50 giovani musicisti/studenti provenienti da più di 20 conservatori europei, diretti dal Maestro Elio Orciuolo. La serata prevede l'esecuzione di una suite tratta da "Lo Schiaccianoci" di Pëtr Il'ič Čajkovskij, impreziosita da momenti di danza dei ballerini dell'Accademia Nazionale di Danza.

Questo evento si inserisce nel seminario LTA (Long-Term Activities) "PEACE. What's next? LTA results and future steps", sul tema della partecipazione civica e la cittadinanza attiva in Europa, organizzato dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, che si terrà a Roma dall'8 all'11 dicembre 2024.

Il concerto, organizzato con la collaborazione dell'Accademia Nazionale di Danza, il Conservatorio "L. Refice" di Frosinone, Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, è gratuito e aperto al pubblico e fino ad esaurimento dei posti.



