Evacuata momentaneamente una scuola a Roma per un forte odore di gas. E' accaduto in via di Villa Chigi, nel quartiere Africano. Sul posto i vigili del fuoco.

Secondo quanto si apprende, si sarebbe verificata una fuga di gas a poca distanza dall'istituto e, terminati gli accertamenti, gli alunni sono rientrati in classe.



