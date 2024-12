Antonio Ricci riceve dal Codacons premio 'amico del consumatore'

Giovedì 12 dicembre, nella Sala Congressi di Palazzo Rospigliosi a Roma, l'ideatore di Striscia la notizia Antonio Ricci riceverà il premio "Amico del consumatore" 2024, riconoscimento conferito ogni anno dal Codacons. Il premio, destinato a figure di spicco del mondo dell'informazione, dell'economia, della politica e della società civile che si sono contraddistinte per l'impegno e l'attenzione verso i cittadini e i consumatori, viene assegnato ad Antonio Ricci per il prezioso contributo nel promuovere trasparenza e sensibilizzare l'opinione pubblica su temi di rilevanza sociale tramite Striscia la notizia. In questi 36 anni, attraverso inchieste memorabili, campagne sociali e battaglie contro i poteri forti, il tg satirico è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini che si rivolgono, spesso esasperati, proprio a Striscia per denunciare ingiustizie, truffe e sprechi di denaro pubblico. Questa la motivazione completa diffusa dal Codacons: "Con il suo stile unico, caratterizzato da satira pungente e informazione rigorosa, ha rappresentato un faro di trasparenza e una voce coraggiosa, affrontando con intelligenza e ironia questioni complesse e di grande rilevanza sociale. La sua attenzione verso temi di interesse pubblico, come la recente battaglia sul televoto del Festival di Sanremo 2024, testimonia un'instancabile dedizione alla trasparenza e alla tutela dei diritti dei cittadini. La sua professionalità e il suo spirito critico sono un esempio di integrità al servizio della collettività".



