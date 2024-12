Mangia un piatto di gnocchi, muore bimba di nove anni

Una bimba di nove anni è morta a Roma dopo avere mangiato un piatto di gnocchi al ristorante.

Probabile causa del decesso una reazione allergica, si ipotizza al frumento. La bimba si è sentita male subito dopo il pasto, consumato con la famiglia in un ristorante, ed è stata portata al policlinico Casilino. Poi le condizioni sono peggiorate ed è stata trasportata al Gemelli. Vano ogni tentativo di rianimarla.

I fatti risalgono a giovedì scorso. Subito dopo avere mangiato gli occhi la bambina ha accusato spasmi, vomito e difficoltà respiratorie. Sintomi che si sono andati via via aggravando tanto da spingere i genitori a chiamare il 118. La ragazzina è stata portata al Pronto soccorso del Policlinico Casilino dove è stata rianimata. Dopo un ulteriore aggravamento delle condizioni si è deciso di trasferirla a al Gemelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA