Inaugurato il reparto di medicina d'urgenza all'ospedale Goretti

"A Latina c'è una crescita costante e progessiva, riconosciuta anche dall'Agenas, di un lavoro che va avanti e non si ferma". Sono le parole pronunciate dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in occasione dell'inaugurazione del nuovo reparto di Medicina d'Urgenza Utn, il quale disporrà di 20 posti di sub-intensiva (4 in più rispetto a quelli precedenti) e del nuovo servizio di Patologia clinica dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Presenti il prefetto Vittoria Ciaramella, il sindaco Matilde Celentano e, infine, il commissario straordinario dell'Asl locale Sabrina Cenciarelli.

"È una crescita qualitativa che mettiamo a disposizione della comunità - ha aggiunto Rocca -. Si tratta di un lavoro silenzioso che tocca non soltanto il Santa Maria Goretti, ma anche tutta la parte territoriale, dove si sta crescendo. Penso al pronto soccorso di Gaeta, alle case della salute e a Ponza, dove stiamo lavorando affinchè abbia la diagnostica. Inoltre, a breve ci saranno le risorse per far partire progettazione e realizzazione del nuovo ospedale di Latina e di Formia".

"Oggi regaliamo a tutta la città dei reparti d'eccellenza e avvenieristici, frutto di una visione sanitaria prospettica: questo è motivo di orgoglio per tutta la comunità" ha aggiunto invece il sindaco di Latina: "Ultimamente c'è stata anche la firma della delibera nella quale vengono affidati i lavori per il restyling, l'adeguamento e l'ampiamento del pronto soccorso.

Dopo decenni di insufficenza strutturale del reparto, finalmente mettiamo la prima pietra per la nascita del nuovo pronto soccorso. Infine, va sottolineato il riconoscimento dell'Agenas, che ci pone dietro solo al Sant'Andrea, e che certifica il grande risultato del 2023".



