Giubileo: Gualtieri, 'siamo al traguardo, Roma sarà migliore'

"Siamo quasi al traguardo e il Giubileo lascerà un segno profondo sulla città, la proietterà ancora di più nel mondo e sarà un grande evento di popolo che guarderà alla coscienza di tutti". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in audizione alla commissione capitolina Giubileo, facendo anche il punto sulla fine dei cantieri.

"Piazza Risorgimento - ha detto - sarà inaugurata il 20 dicembre mentre la contigua via Ottaviano già l'11 dicembre.

Sulla piazza i lavori sono in piena attività, la semipedonalizzazione sul modello di piazza Cavour. Via Ottaviano è un intervento collegato, anch'esso in capo alla Società Giubileo 2025. Sara inaugurata l'11 dicembre. Non a novembre perché il caldo ha costretto la ditta a rinviare la messa a dimora degli alberi, secondo perché bisognava risolvere il problema delle pozze d'acqua. Ora sono state installate delle piccole grate per il deflusso dell'acqua".

"Piazza dei Cinquecento sarà inaugurata il 30 dicembre, ma la parte vicino a piazza della Repubblica e al Planetario già il 22 dicembre. Un intervento - ha spiegato - come 9 campi di calcio che ha avuto problemi di approvvigionamento dei materiali. La Cabina di regia ci aveva detto che era meglio rinunciare alla basaltina di Bagnoregio e utilizzare il cemento. Noi eravamo contrari, avremmo preferito un ritardo che un materiale di minor pregio. Il problema delle forniture è stato risolto con un grande lavoro, i cantieri sono andati avanti e hanno portato anche allo spostamento della tensostruttura. Piazza San Giovanni - ha detto ancora Gualtieri - sarà inaugurata il 28".

"Già in origine era noto che una parte degli interventi sarebbe stata fatta nel 2026 e non è una bizzarria del governo Draghi: è sempre stato cosi dal 1300, è prassi consolidata che alcuni interventi siano di accoglienza ai pellegrini e altri servono a ricordare l'evento e si svolgono durante e persino dopo - ha osservato poi Gualtieri - I famosi 7 mesi persi dunque non hanno peso su questo, perché già il governo aveva messo in bilancio i fondi sulle varie annualità fino al 2026".





