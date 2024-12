Furto in casa del parroco, rubati i soldi delle offerte

Ammonta a poco più di quattromila euro il bottino del furto messo a segno lo scorso pomeriggio nell'abitazione di don Massimiliano Lucchi, parroco di Santa Maria Goretti a Frosinone.

I ladri hanno approfittato del quarto d'ora nel quale il sacerdote è sceso dall'alloggio ed è andato in chiesa per confessare alcune persone. In quei pochi minuti hanno forzato la porta d'ingresso e scardinato la cassetta di sicurezza nella quale il religioso custodiva i soldi delle offerte.

All'interno c'erano 800 euro di offerte dei parrocchiani, 300 dollari di offerte di una parrocchia americana nella quale il sacerdote era stato nei mesi scorsi per incontrare la comunità degli emigranti di Frosinone, tremila dollari di un sacerdote argentino che li aveva ricevuti dal padre per pagarsi il viaggio nella sua terra natale.

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri che hanno già chiesto la copia delle registrazioni fatte in zona dalle telecamere della rete di videosorveglianza comunale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA